Sterling hekelt media-aandacht: ‘Ik heb het gezicht van een rotjoch’

Raheem Sterling maakte in de zomer van 2015 voor minimaal 61 miljoen euro de overstap van Liverpool naar Manchester City en door dat hoge prijskaartje kwamen de verwachtingen bijzonder hoog te liggen. De aanvaller haalde sinds zijn transfer echter lang niet altijd een constant niveau en kreeg de nodige kritiek te verduren in de tabloids.

Sterling zegt in een interview met the Guardian het vermoeden te hebben dat hij gezocht wordt door de media omdat zijn hoofd hen niet aanstaat. “Ik heb gewoon zo’n gezicht. Je hebt weleens dat je iemand op televisie ziet en denkt: ‘ik mag hem niet’. Sommige mensen hebben zo’n gezicht en daar ben ik er één van. Daar kan ik niets aan doen. Ik heb gewoon het gezicht van een rotjoch, zo zie ik het”, aldus de Engels international.

“Maar ik ben geen rotjoch”, haast Sterling zich te zeggen. Hij vindt het geen probleem dat de media kritisch over hem schrijven wanneer hij slecht presteert, maar kan er met zijn hoofd niet bij dat de pers aandacht besteed aan het feit dat hij een huis voor zijn moeder heeft gekocht, dat zijn auto smerig is of dat hij een broodje wordt eet in zijn auto. “Als ik dat dan lees, dan denk ik: ‘waarom moet dit over mij gaan?’”

“Als ik iets verkeerd heb gedaan, ja, geen probleem. Dan accepteer ik het. Maar op het moment probeer ik mij helemaal op het voetbal te concentreren en probeer ik niemand in de weg te lopen, maar zelfs dan kom ik in de kranten terecht. Het lijkt wel alsof ik die strijd niet kan winnen. Als ik de verhalen over mij lees, denk ik vaak: ‘is het echt zover gekomen? Echt?’”, besluit Sterling, die tot dusverre 85 wedstrijden voor Man City speelde. Daarin kwam hij tot twintig doelpunten en dertig assists.