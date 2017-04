‘Ik denk dat er op deze positie kansen voor mij liggen bij Ajax’

Django Warmerdam wacht af wat Ajax met hem van plan is. De 21-jarige middenvelder, die ook als linksback uit de voeten kan, heeft nog een contract tot de zomer van 2018, maar het is nog onduidelijk of hij toekomst heeft in Amsterdmam.

De aan PEC Zwolle verhuurde Warmerdam stelt in het Algemeen Dagblad dat er twee opties zijn: de optie in zijn contract wordt gelicht of hij wordt verkocht. De linkspoot hoopt zelf op het eerste scenario: “Ik denk dat er op deze positie kansen liggen voor mij”, doelt Warmerdam op de positie van linksachter.

“Het is natuurlijk altijd de vraag of Ajax daar ook zo over denkt. Daar is nu nog niets over te zeggen. Als het niet lukt, gaan we gewoon verder kijken. Ik denk dat ik dit seizoen in elk geval laat zien het eredivisieniveau goed aan te kunnen. Dat is ook de insteek”, besluit Warmerdam, die tot dusverre 22 wedstrijden voor Zwolle speelde.