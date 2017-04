‘In mijn biografie zal Dembélé een van die geniale spelers zijn’

Tottenham Hotspur gaat zaterdagmiddag op bezoek bij Burnley en heeft de beste papieren om te winnen, want the Clarets wonnen slechts één van de laatste vijf Premier League-ontmoetingen met the Spurs. Mauricio Pochettino vertrouwt op een positief resultaat en lichtte er op de persconferentie ook nog één voetballer uit die Tottenham aan een zege moet helpen: Mousa Dembélé. De manager is bijzonder lovend over de middenvelder.

“Ik zeg Mousa altijd: ‘later, in mijn biografie, zal jij een van die geniale spelers zijn, waarvan ik het geluk had hen te ontmoeten’”, zei Pochettino. “Diego Maradona was er één, Ronaldinho, Jay-Jay Okocha en Iván de la Peña. Hij was een genie, net als Dembélé. We vertellen hem ook altijd dat als we hem onder onze hoede hadden gehad op zijn achttiende of negentiende, hij een één van de beste spelers in de wereld had kunnen uitgroeien. Man, wat had ik hem graag onder mij gehad op zijn achttiende.”

Pochettino voegde eraan toe dat Dembélé eerder nog niet zo sterk was in fysiek opzicht, maar dat de Rode Duivel na intensieve trainingen met assistent Jesús Pérez (en met behulp van de medische staf) stappen heeft gemaakt. “Zij hebben een sterke Dembélé gekneed die elke week kan spelen. Wie hem wekelijks bezig ziet, zal het met mij eens zijn: een topper. Mousa heeft zelf dat werkritme ook opgepakt. We hebben een individueel plan voor elke speler, maar hij heeft dat erg goed opgepakt. We zijn erg content van hem.”