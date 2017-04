De Jong wil salaris en dreigt met vertrek

Als Arsène Wenger vertrekt bij Arsenal, kan hij aan de slag in zijn geboorteland. Paris Saint-Germain heeft de oefenmeester laten weten dat hij meer dan welkom is als hoofdtrainer. (Daily Star)

In navolging van Everton heeft ook Manchester United belangstelling voor Michael Keane. De Burnley-uitblinker is afkomstig uit de jeugd van the Red Devils , maar zou de club nu ruim 29 miljoen euro moeten kosten. (Daily Mail)

Het wordt voor Newcastle United een uitdaging om Lewis Gibson te behouden. De zestienjarige verdediger heeft zich in de kijker gespeeld bij Manchester United, Manchester City en Arsenal. (The Sun)