Pereiro niet verrast door kritiek: ‘Ik kan het me voorstellen’

Gastón Pereiro heeft begrip voor de kritiek op zijn spel. De aanvaller van PSV schitterde vorig seizoen in de uitwedstrijd tegen Ajax en scoorde in februari tegen Feyenoord, maar is niet altijd bij de les in de 'kleinere' wedstrijden. "Ik houd van grote wedstrijden", vertelt de Uruguayaan lachend aan het Eindhovens Dagblad.

"Ik kan me die kritiek voorstellen, maar toch doe ik er alles aan om ook dan bepalender en geconcentreerd te zijn", vertelt Pereiro. Hij wil de verwachtingen 'zo graag waarmaken' en hoopt op die manier ook in beeld te komen bij het nationale elftal van Uruguay. Deelname aan het WK is een droom voor Pereiro. "Ik ga er alles aan doen om daar volgend jaar bij te zijn. De komende weken moet eerst alles in het teken staan van een goede afsluiting van dit seizoen met PSV."

Wat er na dit seizoen gebeurt, weet Pereiro nog niet. De 21-jarige vleugelspeler, dit seizoen goed voor negen doelpunten en twee assists, staat tot medio 2020 onder contract in Eindhoven. "Ik wil daar nu niet te veel over praten, omdat ik anders misschien de indruk wek dat ik daar mee bezig ben. Ik kan me goed voorstellen dat ik hier nog een seizoen blijf." Zaterdagavond gaat Pereiro met PSV op bezoek bij Sparta Rotterdam.