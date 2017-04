Janssen erkent: ‘Als ik niet bij de selectie zit, voel ik me niet best’

Vincent Janssen is niet geheel tevreden over zijn eerste seizoen bij Tottenham Hotspur. De aanvaller maakte tot dusverre immers pas vijf doelpunten in 31 officiële wedstrijden en daarvan maakte hij vier treffers uit strafschoppen. “Vooraf had ik hier niet voor getekend”, zegt de linkspoot in een interview met Goal.

De tienvoudig international van het Nederlands elftal is echter niet van plan om het bijltje erbij neer te gooien. Hij geeft in het gesprek aan dat hij niet moet ‘zeiken’ omdat hij daar niets mee opschiet en omdat hij door de goede prestaties van Tottenham ook geen recht van spreken heeft. “Ik probeer juist positieve energie over te brengen op de groep. Ik wil mezelf positief laten zien (…) Ik blijf op de training gewoon alles geven en hoop een kans te krijgen.”

Janssen zat in januari drie keer achter elkaar niet in de wedstrijdselectie van Tottenham, maar lijkt inmiddels meer vertrouwen te krijgen van manager Mauricio Pochettino. “Als ik niet bij de selectie zit, voel ik me niet best, maar ik heb genoeg mensen om op terug te vallen, mijn ouders die me een zet in de goede richting geven, mijn vrienden of mijn zaakwaarnemers”, legt hij uit. “En ik ben zelf ook op een leeftijd dat ik tegen mezelf kan zeggen: Kom op, gewoon doorgaan.”

Janssen, die voor minimaal twintig miljoen euro overkwam van AZ, heeft op White Hart Lane nog een contract tot de zomer van 2020, maar er wordt volop gespeculeerd over zijn toekomst. Janssen erkent dat hij in de winter al op huurbasis weg kon, maar dat hij bleef om zich te bewijzen. “Het speelde een beetje met Galatasaray. Dat was geen groot ding en ook niet echt concreet. Ik was er snel uit: ik ga voor Tottenham”, aldus Janssen. Tottenham neemt het zaterdag op tegen Burnley.