‘Als Memphis bij Ajax zo’n hoed droeg, was hij ‘m na tien minuten kwijt’

Sjaak Swart en Rinus Israël verbaasden zich een week geleden over de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Bulgarije (2-0 nederlaag). De oud-voetballers hadden medelijden met debutant Matthijs de Ligt. "Hoe kun je een zeventienjarige jongen met een bagage van negen wedstrijden in de Eredivisie opstellen in Oranje?", vraagt oud-verdediger Israël zich af.

"Op die leeftijd was ik nog niet goed genoeg voor een amateurclub in de eerste klasse", voegt het Feyenoord-icoon eraan toe. Het was volgens IJzeren Rinus een grote fout van Danny Blind om De Ligt te koppelen aan een 'twijfelaar' als Bruno Martins Indi. De Europa Cup I-winnaar denkt wel dat de Ajacied over drie jaar een 'geweldige verdediger' zal zijn. "Maar je moet op die positie wel ervaring opbouwen."

Volgens Swart was het ontslag van Blind onvermijdelijk. "Je kan het als opvolger van Blind nooit slechter doen. Ik denk dat zelfs Rinus en ik nog beter zouden presteren met Oranje", vertelt hij aan de Volkskrant. "Zijn wij te cynisch voor deze generatie? Misschien kunnen wij die jongens wel leren om zich normaal te gedragen. Als Memphis Depay vroeger bij Ajax met zo'n hoed was binnengelopen, had hij hem na tien minuten al niet meer kunnen vinden."