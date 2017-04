‘De ArenA aan Cruijff ‘schenken’ levert een tekort van ruim 20 miljoen op’

Barcelona maakte een week geleden bekend dat Johan Cruijff een standbeeld bij Camp Nou krijgt, terwijl het nieuw te bouwen stadion voor jeugdspelers naar de voetballegende wordt vernoemd. Veel supporters van Ajax zien graag dat de Amsterdam ArenA de naam van Cruijff gaat dragen, maar volgens Jaap de Groot zou dat een miljoenenrekening opleveren. Dat schrijft de journalist van De Telegraaf zaterdag in zijn column.

De komende jaren wordt het stadion gerenoveerd om tijdig klaar te zijn voor het EK 2020. Er dient voor vijftig miljoen euro verbouwd te worden. "Heet hangijzer is dat bijna de helft van de financiering wordt gedekt door een sponsor naar wie het stadion wordt vernoemd. De ArenA aan Cruijff ’schenken’ levert dus een tekort van ruim twintig miljoen euro op. En wie gaat dat betalen?", vraagt De Groot, schrijver van de biografie van Cruijff, zich openlijk af.

Het is de vraag of een sponsor te vinden is die twintig miljoen wil betalen voor een naamsuiting die ondergeschikt is. "Allianz Arena, als voorbeeld, of Johan Cruijff Stadion ’sponsored by Allianz’ is nogal een verschil. In de volksmond zal het dan Cruijff Stadion gaan heten, zonder verwijzing naar de sponsor. Om toch twintig miljoen af te tikken om de bouwplannen van de ArenA te dekken is een ’schenking’ waar weinigen voor te porren zijn."