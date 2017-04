Klaassen vol vertrouwen: ‘Wij hebben een beter team dan Feyenoord’

Davy Klaassen heeft vertrouwen in een goed resultaat met Ajax tegen Feyenoord. Volgens de aanvoerder van de Amsterdammers zegt het verschil van zes punten op de ranglijst niets over de krachtsverhoudingen tussen beide clubs. "Ik denk dat wij een beter team hebben."

"Dat moeten we zondag laten zien", doceert Klaassen in gesprek met de NOS. "Als we winnen, komen we op drie punten. Dat is vrij dichtbij. Misschien is het resterende programma wel in het voordeel van Feyenoord, maar we moeten gewoon winnen."

De vraag is of Ajax een beroep kan doen op Kasper Dolberg, die kampt met een liesblessure. Peter Bosz hakt waarschijnlijk zaterdag de knoop door over de clubtopscorer. "Hij is het hele seizoen al onze spits, dus het is lastig als hij zou wegvallen", weet Klaassen. "Hij is belangrijk voor het team."