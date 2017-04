Feyenoord bereidt zich voor: ‘Als het niet lukt, wordt Bosz behoorlijk pissig’

Bij Feyenoord is Jan-Arie van der Heijden het meest bekend met de denkwijze van Peter Bosz. De verdediger werkte bij Vitesse twee seizoenen samen met de huidige trainer van Ajax. Van der Heijden denkt dan ook te weten hoe Bosz zijn ploeg zondag tegen Feyenoord voor de dag laat komen. "Let maar op, Bosz wil gewoon dominant zijn met zijn ploeg", voorspelt Van der Heijden.

"Dat wil hij namelijk altijd, dat past bij zijn stijl en visie", verklaart de basisspeler van Feyenoord in De Telegraaf. "Ik ga niet roepen dat Bosz extreem is in zijn voetbalideeën, maar hij wil absoluut de baas zijn op de helft van de tegenstander. Onder die druk zullen wij ons met Feyenoord moeten uitvoetballen." De speelstijl van Bosz kent risico's, weet ook Van der Heijden. "Iedereen moet meedoen en als dat niet gebeurt, kan hij behoorlijk pissig worden."

Bij Vitesse deed Bosz volgens Van der Heijden al weinig concessies. "Als ik zie hoe Ajax tegen Kopenhagen speelde, dan weet je dat Bosz altijd van eigen kracht uitgaat", voegt de mandekker, zelf goed voor twee duels namens Ajax, daaraan toe. Van der Heijden weet dat Ajax vol voor de winst moet gaan. Hij verwacht dat de Amsterdammers alles zullen doen om het stadion achter zich te krijgen. "En ze zullen ons het gevoel willen geven dat wij daar niet kunnen winnen."