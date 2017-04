PEC Zwolle wil ‘enige overgebleven kandidaat’ na weekend presenteren

John van 't Schip lijkt de nieuwe trainer van PEC Zwolle te worden. Volgens De Telegraaf is de oud-international de enige overgebleven kandidaat na gesprekken met vier kanshebbers. PEC hoopt Van 't Schip na het weekend te presenteren aan pers en publiek.

De afgelopen weken werd de naam van Van 't Schip al regelmatig genoemd bij PEC. De EK-winnaar van 1988 wordt volgend seizoen de opvolger van Ron Jans en gaat een tweejarig contract signeren. Van 't Schip is werkloos na zijn vertrek bij Melbourne City in januari, wegens privéomstandigheden. Hij was sinds 2013 werkzaam bij de Australische club. Vlak voor zijn afscheid pakte Van 't Schip met Melbourne de eerste prijs in de clubhistorie: de nationale beker.

De voormalig vleugelspeler van Ajax en Genoa begon zijn trainersloopbaan in 1996 als assistent-trainer bij Jong Oranje. Hij werd vervolgens jeugdtrainer en assistent-trainer bij Ajax, waarna Van 't Schip bij FC Twente en Jong Ajax op eigen benen stond. Nadat hij tussen 2004 en 2008 bij Oranje fungeerde als assistent, bekleedde de geboren Canadees nog diverse functies bij Ajax. Van 't Schip was daarna hoofdtrainer bij Melbourne Heart, Guadalajara en Melbourne City.