Jaap Stam verliet Ajax afgelopen zomer om bij Reading op eigen benen te staan. In zijn eerste seizoen in de Championship gooit de Nederlandse coach hoge ogen. Door zijn succes met zijn ploeg wordt hij zelfs in verband gebracht met clubs uit de Premier League, waaronder West Ham United. Guus Hiddink voorspelt de oud-international een grote toekomst als trainer.

Hiddink verwacht dat Stam op den duur in de Premier League terecht zal komen. “Prachtig hoe Jaap het doet”, zegt Hiddink in gesprek met De Telegraaf. “Dat noem ik nu een pragmatische trainer. Hij weet precies wat hij moet doen. Hij heeft de ervaring als speler van Manchester United en AC Milan. Als coach had hij even moeite met het klassikale op de cursus. Maar deze jongen moest wel aan zijn diploma komen. Dan help ik hem graag. Jaap straalt autoriteit uit, je ziet dat hij in Engeland de manager is. Ik zie hem nog wel stappen gaan maken.”

Stam en Hiddink kennen elkaar goed vanuit hun gezamenlijke tijd bij Oranje. “Ik weet nog dat Frank de Boer bij Oranje geblesseerd raakte”, aldus de voormalig bondscoach. “Jaap speelde bij Willem II en ik belde hem op om bij de selectie te komen. ’Japie, kom hierheen want ik heb je nodig’, zei ik. Binnen een uur was hij in het trainingskamp. Speelde nooit in een nationale jeugdploeg, maar groeide uit tot één van onze beste verdedigers ooit. Nu brengt hij een club als Reading, normaal goed voor de 15e of 16e plek in de Championship, straks naar de play-offs voor promotie naar de Premier League. Geniet ik echt van…”