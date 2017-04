Ramselaar verrast door Cocu: ‘Daardoor was het lastig te accepteren’

Bart Ramselaar raakte de vorige speelronde zijn basisplaats kwijt bij PSV. Trainer Phillip Cocu gaf plots de voorkeur aan Marco van Ginkel op zijn positie, waar er ook een basisplaats was voor Siem de Jong. De van FC Utrecht overgekomen middenvelder baalt van zijn reservebeurt en hoopt tegen Sparta Rotterdam weer vanaf de aftrap te verschijnen. De miljoenenaankoop beseft echter dat hij het niet volledig in eigen hand heeft.

De beslissende fase van de competitie wil Ramselaar meemaken vanaf het veld. De mededeling van Cocu dat hij tegen Vitesse op de bank plaats moest nemen, viel hem dan ook zwaar. “Dat was plotseling en ik had het niet verwacht, omdat ik het hele seizoen eigenlijk alles heb gespeeld”, zegt Ramselaar in De Telegraaf. “Daardoor was het lastig te accepteren. Ik deed het naar mijn mening goed, al was het vanaf een iets andere positie dan op het middenveld. Ik hoop dat het niet blijvend is. Dat heb ik zelf in de hand, maar ook weer niet.”

Zijn reservebeurt was niet de enige teleurstelling die Ramselaar te verwerken kreeg. Waar de inmiddels ontslagen bondscoach Danny Blind hem in de vorige interlandperiode nog bij Oranje haalde, moest hij zich twee weken geleden melden bij Jong Oranje. “Ik was wel een beetje teleurgesteld dat ik er niet bij zat. Ik had er ergens wel op gerekend, omdat ik er de vorige interlands wel bij was. De wedstrijden tegen Bulgarije en Italië waren beiden iets groots, waar ik echt naar uitkeek.”