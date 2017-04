Zelfvertrouwen bij Ajax: ‘Hij gaat Feyenoord geen kampioen maken’

Op weg naar de eerste landstitel van deze eeuw moet Feyenoord zondag afrekenen met Ajax. Wanneer de Rotterdammers niet verliezen in het hol van de leeuw, is de kans bijzonder klein dat de Coolsingel eind april of begin mei niet volstroomt met uitzinnige Feyenoord-fans. Clubtopscorer Nicolai Jörgensen heeft een groot aandeel in het succes van het team van Giovanni van Bronckhorst. Toch gaat Ajacied Lasse Schöne ervan uit dat zijn landgenoot Feyenoord geen kampioen maakt.

De Deens international was dit seizoen al goed voor negentien competitiedoelpunten. "Nergens heeft hij zo veel doelpunten gemaakt als hier", zegt Schöne in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Nicolai heeft de gave om zo vaak op de goede plek te staan. Dat is knap. Het talent had hij altijd al. Nu komt het er echt uit ook."

Schöne verwacht dat Ajax aan het einde van de rit met de landstitel aan de haal gaat, zelfs ondanks de uitstekende serie van Jörgensen. "Nee, hij gaat Feyenoord geen kampioen maken. Onze opdracht is duidelijk. Weer zo spelen als tegen FC Kopenhagen. Dan winnen we en gaat Feyenoord nog wel zenuwachtig worden. Ik moet nog maar zien of ze daar mee om kunnen gaan."

Jörgensen laat zich niet van de wijs brengen door de woorden van zijn landgenoot. "Als je ziet hoe wij soms wedstrijden kunnen laten kantelen. In Heerenveen zaten we een helft echt muurvast. Dat hebben we veranderd na de pauze. Dat is een kwaliteit", aldus de spits. “Dit is de grootste wedstrijd in de Eredivisie en zeker nu staat er nogal wat op het spel. In de Kuip waren wij beter, we hadden moeten winnen. Het zal zondag wederom worden beslist op details. Het is prachtig om nu deze wedstrijd te mogen spelen. We gaan er wel heen als koploper hè, als de nummer 1 van Nederland."