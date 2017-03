Bosz kiest wellicht voor basisdebutant: ‘Daar hebben we over nagedacht’

Ajax moet het zondag in De Klassieker tegen Feyenoord mogelijk doen zonder de vaste spits Kasper Dolberg. De Deense tiener trainde deze week nog geen enkele keer volledig mee met de selectie van Peter Bosz en wanneer dat ook zaterdag niet gebeurt, moet de coach kijken naar alternatieven. Mateo Cassierre en Bertrand Traoré zijn de meest voor de hand liggende namen die Dolberg kunnen vervangen, maar Bosz heeft andere plannen.

Justin Kluivert en David Neres zijn ook opties voor Bosz in de punt van de aanval. Laatstgenoemde moet zijn basisdebuut in het eerste van Ajax nog maken. “Daar hebben we over nagedacht”, zegt Bosz in De Telegraaf. “Die namen zijn de revue gepasseerd. Davy Klaassen is voor mij geen optie.”

Toch leeft er nog enige hoop bij Ajax dat Dolberg inzetbaar is. “Het gaat gelukkig beter, want we zijn hem bijna anderhalve week kwijt geweest. Ik ben blij dat hij weer op het veld staat”, aldus de coach. „Het is wel een vereiste dat hij de dag voor de Klassieker (vandaag, red.) volledig meetraint. Het is geen ideale voorbereiding naar een wedstrijd toe, nee.”