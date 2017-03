De Ligt na dramatisch Oranje-debuut: ‘Niet waar ik op hoopte, wel trots’

Matthijs de Ligt werd vorige week zaterdag door de inmiddels ontslagen bondscoach Danny Blind voor de leeuwen gegooid in het Nederlands elftal. De zeventienjarige Ajacied zakte in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Bulgarije (2-0) volledig door het ijs en werd na 45 minuten gewisseld. De talenvolle verdediger heeft gemengde gevoelens overgehouden aan zijn eerste minuten in het shirt van Oranje.

De Ligt ging in de fout bij de 1-0 en zag er bij het tweede Bulgaarse doelpunt ook niet goed uit. "Ik heb veel meegemaakt in twee weken", zegt de mandekker in gesprek met Ajax TV op weg naar de Klassieker van aanstaande zondag tegen Feyenoord. "Voor mij is het als jonge voetballer goed om mee te maken. Ik neem het mee in mijn rugzak op weg naar later. Het is niet het debuut waarop ik gehoopt heb, maar ik ben heel erg trots."

Na zijn debuut in Oranje kreeg De Ligt bakken kritiek over zich heen. De Ajacied probeert zich zoveel mogelijk af te sluiten van wat er in de media wordt gezegd en geschreven. "Samen met de mensen om me heen heb ik er goed over gesproken. Het geeft motivatie om door te gaan. Ik ben niet iemand die er lang in blijft hangen."