UEFA-voorzitter dreigt met uitsluiting Servië na steekpartij en racisme

UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin heeft met strenge sancties gedreigd tegen Servische clubs, nadat twee supporters van Spartak Moskou vorig week werden neergestoken tijdens de vriendschappelijke wedstrijd tegen Rode Ster Belgrado. Dat liet de 49-jarige Sloveen vrijdag weten in een toespraak in Belgrado.

"Het moet duidelijk zijn dat deze mensen uit de stadions geweerd moeten worden", vertelde Ceferin over de hooligans. "Als ze niet worden gestopt en het gaat mis, dan loopt Servië het gevaar uitgesloten te worden. Dat zou een ramp voor het Servische voetbal zijn."

Ceferin is sinds september vorig jaar de hoogste baas van de UEFA. Hij volgde daarmee Michel Platini op als voorzitter van de voetbalbond. Het is niet de eerste dat het Servische voetbal in opspraak komt vanwege hooliganisme. In februari van dit jaar stapte Everton Luiz huilend van het veld na racistische spreekkoren aan zijn adres tijdens de wedstrijd van RAD Belgrado tegen Partizan Belgrado.