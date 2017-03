O'Neill maakt Koeman af: ‘Een meester in het maken van verwijten’

Martin O’Neill, bondscoach van Ierland, heeft middels een statement op de website van de Ierse voetbalbond uitgehaald naar Ronald Koeman en diens technische staf. De Ierse keuzeheer reageert op de Nederlandse trainer, die op zijn beurt uithaalde naar O’Neil vanwege de blessure van Everton-speler James McCarthy, die hij opliep bij de nationale ploeg.

McCarthy keerde met een hamstringblessure terug van zijn internationale verplichtingen bij Ierland. Koeman baalt daar flink van, daar de middenvelder al met klachten afreisde naar Dublin. De medische staf van Ierland oordeelde dat de speler fit genoeg was voor een basisplaats tegen Wales, maar in de warming-up haakte hij al af. Koeman is McCarthy nu een tijdje kwijt. “De uiteindelijke beslissing was niet in lijn met het advies van de medische staf van Ierland én de medische staf van Everton. En daar zijn twee mensen verantwoordelijk voor”, zei Koeman. “Ten eerste is dat de speler zelf, als hij zegt dat hij fit genoeg is om te spelen. Maar een speler moet ook beschermd worden door de manager en dat heeft Martin O'Neill opnieuw niet gedaan.”

O’Neill liet het er niet bij zitten en reageerde vrijdagavond. “Niet voor het eerst heeft Koeman, de meestertacticus in het maken van verwijten, zich negatief uitgelaten waarbij hij mij en McCarthy heeft bekritiseerd”, schrijfts O'Neill. “James heeft een geweldig EK gespeeld afgelopen zomer. Daarna keerde hij terug bij Everton voor een korte pauze. Maar elf dagen later speelde hij zijn eerste van drie wedstrijden in een periode van acht dagen tegen Real Betis, Manchester United en Espanyol. Overbelasting? James speelde zijn laatste wedstrijd voor Ierland op 9 oktober vorig jaar. Sindsdien staat hij onder toezicht van Everton. James is professioneel in zijn voorbereiding. Misschien moet Koeman in dit geval maar beter z'n huiswerk doen.”