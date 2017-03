Gigantische leegloop dreigt bij Roda; toekomst cultheld voorlopig in ongewis

De sportieve toekomst van Roda JC Kerkrade is voorlopig in ongewis. De Limburgers zijn met nog zeven wedstrijden voor de boeg nog lang niet zeker van handhaving in de Eredivisie en bovendien dreigt een heuse leegloop aankomende zomer. Volgens Voetbal International heeft Roda de contracten van liefst acht spelers formeel opgezegd.

De verbintenissen van Bryan Verboom, Lyes Houri, Athanasios Papazoglou, Beni, Badibanga, Martin Milec, Abdul Ajagun, Daniel De Silva en Simon Churc zijn ingevolge een standaardprocedure opgezegd. Overigens bestaat de mogelijkheid dat Roda in een later stadium alsnog om de tafel zal gaan zitten met enkelen van het achttal, maar die kans lijkt gering.

Verder komt er mogelijk ook een einde aan de periode van Daryl Werker, Marcos Gullón, Yves de Winter, Nick Wolters, Tim Blättler, Farshad Noor, Danny Stassar en cultheld Nathan Rutjes in het Parkstad Limburg Stadion. Ook het contract van die spelers loopt af, maar Roda heeft over hun toekomst vooralsnog geen besluit genomen.