AZ breekt met jeugdexponent en laat ook Johansson vertrekken

Mattias Johansson en Fernando Lewis zijn bezig aan hun laatste maanden in dienst van AZ. Het contract van beide verdedigers is door de Alkmaarders opgezegd, zo maakt de club vrijdag bekend via de officiële kanalen. Met de overige spelers met een aflopende verbintenis zal AZ in de loop van de voetbaljaargang nog om de tafel gaan zitten.

Clubs in het betaald voetbal zijn ingevolge een standaardprocedure verplicht de aflopende contracten van spelers formeel op te zeggen voor 1 april, maar het ligt niet in de lijn der verwachting dat Johansson alsnog zijn toekomst zal verbinden aan AZ. De Zweedse rechtsback, die in de zomer van 2012 voor anderhalf miljoen euro werd overgenomen van Kalmar FF, gaf enkele maanden geleden reeds aan toe te zijn aan een nieuwe uitdaging.

Lewis is afkomstig uit de jeugdopleiding van AZ, maar een definitieve doorbraak bleef voor hem uit. De inmiddels 24-jarige verdediger maakte in december 2011 zijn competitiedebuut, maar speelde nadien nog maar acht wedstrijden in de Eredivisie voor de tweevoudig landskampioen. In de tussentijd werd Lewis uitgeleend aan Go Ahead Eagles en FC Dordrecht.