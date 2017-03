‘Tete vreet Elia op, zeker weten, dat hebben we in De Kuip kunnen zien’

Clubicoon Sjaak Swart heeft goede hoop dat Ajax de achterstand op koploper Feyenoord in het onderlinge duel van zondag kan terugbrengen tot drie punten. Volgens de oud-speler voldoet alleen een overwinning in De Klassieker voor de Amsterdammers.

"Natuurlijk gaat Ajax winnen. We moeten wel!", zegt Swart strijdvol in gesprek met ELF Voetbal. "Hopelijk is dat besef er bij de jongens. Zien zij het belang van deze topper in. Ajax-Feyenoord is niet zomaar een wedstrijd hè. Maar leg dat jongens uit Colombia, Libanon of Friesland maar eens uit.”

"Er spelen gewoon te weinig Amsterdammers in Ajax 1", vervolgt Mister Ajax. "Ja, Davy Klaassen komt uit de buurt, maar die heeft het in het veld te druk met organiseren. Kenny Tete is één van de weinige échte Amsterdammers. Die zou ik ook opstellen, in plaats van Joël Veltman. Tete vreet Eljero Elia op, zeker weten. Dat hebben we vorig jaar seizoen in De Kuip kunnen zien", aldus de inmiddels 78-jarige Swart, die gedurende zijn spelersloopbaan 36 Klassiekers speelde en daarin goed was voor negentien doelpunten.