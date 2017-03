Ajacied twijfelt over toekomst: ‘Maar kan ook zo zijn dat ik ga verlengen’

Joël Veltman speelt aanstaande zondag mogelijk zijn laatste Klassieker met Ajax tegen Feyenoord. De rechtsback van de Amsterdammers denkt namelijk aan een vertrek in de zomer. Hij is dan wel in onderhandeling met zijn huidige werkgever over een nieuwe verbintenis, een buitenlands avontuur lijkt hem wel wat.

"Natuurlijk wil je een keer in het buitenland spelen. Maar het kan ook zo zijn dat ik mijn contract bij Ajax ga verlengen", aldus de 25-jarige Oranje-international in gesprek met Nusport. Zijn contract in Amsterdam loopt in de zomer van 2018 af. "Er zijn nu gesprekken gaande", aldus Veltman. "Dat zijn mooie dingen."

In gesprek met technisch directeur Marc Overmars heeft Veltman zijn wensen uitgesproken. "Ik heb aangegeven dat ik misschien komende zomer een transfer wil maken, en anders volgend jaar”, vertelt Veltman, die hoe dan ook nog kampioen met Ajax wil worden. "Als ik hier nog een jaar mag blijven, dan gaan we voor het landskampioenschap. Misschien lukt dat dit seizoen nog en anders volgend jaar."