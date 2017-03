‘Ik wil bij Barcelona blijven, dat is van kleins af aan mijn droom geweest’

Sergi Samper wordt dit seizoen door Granada gehuurd van Barcelona. De 22-jarige middenvelder werd in verleden geregeld in verband gebracht met een definitief vertrek uit Spanje, bijvoorbeeld naar Arsenal. Samper heeft een vertrek bij Barcelona echter nooit overwogen, omdat hij nog steeds droomt van een doorbraak in Camp Nou.

“Ik wil bij Barcelona blijven, dat is van kleins af aan mijn droom geweest. Daarom heb ik aanbiedingen afgeslagen, mijn droom is nog steeds om door te breken in het eerste elftal”, zegt Samper tegen Esports Cope. “Het is onmogelijk om niet aan Barcelona te denken als je ziet dat Sergio Busquets een aantal wedstrijden niet kan spelen. Ik wil daar spelen. Als het had gekund, was ik bij Barcelona gebleven. Maar het is nu eenmaal zo gelopen.”

In het shirt van Granada speelde Samper dit seizoen twintig wedstrijden in LaLiga. In Camp Nou heeft de jonge middenvelder nog een contract tot 2019. Samper is een product van de jeugdopleiding van Barcelona, waar hij sinds 2001 speelt.