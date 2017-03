VIDEO - Is Dirk Kuyt bezig aan zijn laatste maanden bij Feyenoord?

Feyenoord gaat zondag op bezoek bij Ajax en als Dirk Kuyt in actie komt, speelt de aanvaller zijn negenhonderdste wedstrijd in zijn rijke loopbaan. Is de 36-jarige Katwijker bezig aan zijn laatste maanden in dienst van de Rotterdammers?