Bosz: ‘Ik geloof niet dat 50.000 supporters het verkeerd zien’

Als Kasper Dolberg De Klassieker aan zich voorbij moet laten gaan, dan is de kans groot dat Bertrand Traoré in de punt van de aanval zal staan bij Ajax. Het is de vraag of de supporters daar blij mee zijn, want de huurling van Chelsea valt dit seizoen relatief vaak tegen en heeft ook al de nodige kritiek te verduren gekregen.

Peter Bosz erkende vrijdag op de persconferentie dat de 21-jarige Burkinees lang niet altijd zijn niveau haalt: “Ik geloof niet dat 50.000 man het verkeerd zien”, zo werd de trainer geciteerd door Ajax Life. “Ik ben het met je eens dat er meer van Bertrand werd verwacht, maar dat nonchalante zit in zijn spel. Ook als hij goed speelt; dan is het juist zijn kracht, daar kijk ik doorheen.”

Bosz voegt eraan toe dat Traoré ‘stappen moet maken’, maar dat hij niet ontevreden is over de getoonde inzet van de 27-voudig international. Traoré speelde tot dusverre 29 officiële wedstrijden voor Ajax en daarin kwam hij tot acht doelpunten en vier assists.