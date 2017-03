Munsterman reageert op aantijgingen Brands: ‘Dit verbaast mij enorm’

Tegenover Voetbal International haalde Marcel Brands afgelopen week behoorlijk uit naar Joop Munsterman. De technisch directeur van PSV zegt dat Munsterman tijdens meerdere deals tegen hem heeft gelogen. Volgens de oud-voorzitter van FC Twente is daar niets van waar.

“Joop Munsterman was niet eerlijk. Hij is een van de mensen die mij besodemieterd hebben in een deal. Tijdens meerdere deals heeft hij tegen mij gelogen. Hij heeft voor FC Twente goed werk verricht, maar op gegeven moment werd het hoogmoedswaanzin en had het niets meer met beleid te maken. Aan luchtkastelen heb je niks”, liet Brands er in de Voetbal International van afgelopen woensdag geen misverstand over bestaan.

Tegenover datzelfde medium reageert Munsterman op de aantijgingen. “Aldo van der Laan belde me er over op vanuit Zuid-Afrika. Hij zei: Wat is dit nou toch weer? Ik heb Marcel Brands nog nooit gesproken over een speler”, reageert de oud-voorzitter van Twente. “Als daar al contacten over waren, gingen die via Aldo. In al die jaren heb ik hem nauwelijks gesproken, hij was altijd heel afstandelijk.”

“We zullen best eens voor dezelfde speler zijn gegaan, maar het is mij volslagen onduidelijk wanneer ik dan niet eerlijk zou zijn geweest. Dit verbaast me enorm, ik vraag me af waar het vandaan komt”, vervolgt Munsterman. Op de aantijgingen dat er bij Twente sprake was bij hoogmoedswaanzin, wil hij niet reageren. “Komende maand komt mijn boek uit waarin het in 360 pagina's allemaal wordt uitgelegd. Er zijn zaken niet goed gegaan, maar het ligt allemaal wel wat genuanceerder.”