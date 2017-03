Mourinho betoont spijt: ‘Ik vind het niet moeilijk om dat toe te geven’

Bastian Schweinsteiger maakte onlangs de overstap van Manchester United naar Chicago Fire en daarmee kwam er na 35 wedstrijden een einde aan de samenwerking tussen de Premier League-club en de middenvelder. José Mourinho vindt dat hij de 32-jarige Schweinsteiger beter had moeten behandelen, zo gaf hij vrijdag op de persconferentie toe.

De 121-voudig international kwam niet in de plannen van Mourinho voor en daarom sommeerde de manager hem in augustus om met de beloften mee te trainen. “Hij had een seizoen achter de rug waarin hij geplaagd was door blessures. Hij had bijna een seizoen lang niet gespeeld, maar revalideerde niet op de club. Dat was niet correct. De mentaliteit was niet goed. Zo’n speler heb ik niet nodig in mijn selectie”, aldus Mourinho.

“Maar nadat ik hem als persoon en professional leerde kennen, zag ik hoe hij zich gedroeg en hoe hij mijn beslissingen respecteerde. Ja, dan heb ik er wel spijt van”, doelt Mourinho op het feit dat hij Schweinsteiger uit de selectie zetten. “Het is geen probleem voor mij om dat toe te geven en Bastian weet dat van mij ook. Ik ga in hem een goede gozer missen, een goede professional en iemand die erg van waarde is op de training.”

“Ik heb hem verteld dat ik het niet goed met hem heb aangepakt. Ik zei: ‘dat heb ik niet goed gedaan, maar laat mij nu dan het juiste doen’. Toen hij vroeg of hij mocht vertrekken, zei ik daarom ook ‘ja’, omdat ik dit keer wél het goede wilde doen. Het spijt mij voor de eerste periode van onze samenwerking. Bastian weet dat en ik ben blij dat hij dat weet. We wensen hem en zijn gezin een erg gelukkig leven toe in Chicago”, aldus Mourinho, die voorlopig geen beroep kan doen op de geblesseerden Chris Smalling en Phil Jones.