‘Ik vond het geen fout van Blind, ik stel hem toch ook op tegen Kopenhagen?’

Ajax-trainer Peter Bosz zag Matthijs de Ligt vorige week ongelukkig debuteren bij Oranje. De oefenmeester vond het geen fout van bondscoach Danny Blind om de zeventienjarige verdediger op te stellen in Bulgarije. Bosz heeft afgelopen week wel even met zijn pupil om de tafel gezeten.

“Wat ik hem verteld heb, is dat wij binnen Ajax tevreden zijn over zijn ontwikkeling. Hij moet doorgaan waar hij mee bezig was en geen andere dingen gaan doen. Het is een rustige en verstandige jongen, hij gaat er uitstekend mee om”, zegt Bosz op de wekelijkse persconferentie. “Of ik zijn uitnodiging had moeten weigeren? We leven in een vrij land, ik kan er geen nee op zeggen. Ik vond het ook geen fout van Blind. Ik stel hem toch ook op tegen FC Kopenhagen? Ik liet het risico ook.”

“Hij maakt zijn minuten. Ik vind het een hele evenwichtige, geweldige speler. Ik had hem ook opgesteld. Of ik hem ook gewisseld had? Dat weet ik niet, ik was er niet bij”, vervolgt de oefenmeester van de Amsterdammers. “Maar ik haalde Kluivert er tegen Legia Warschau ook na tien minuten uit. Dan leef je mee met zo’n jongen, maar het gaat om het resultaat. We hebben het hier wel over topvoetbal.”

Bosz laat nog in het midden of De Ligt komende zondag in de Klassieker zal spelen. “En als hij dan weer een fout maakt? Dan wordt hij er een nog grotere jongen van. We hebben ze allemaal gemaakt. De een op zijn zeventiende, de ander op zijn twintigste. Het gaat erom hoe je er mee omgaat. Ik merk niet dat hij er veel last van heeft.”