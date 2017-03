‘Ik denk er op dit moment niet aan, aan bondscoach van Nederland worden’

Na het ontslag van bondscoach Danny Blind zijn er verschillende namen van mogelijke opvolgers de revue gepasseerd. Eén van die namen is die van Michel Preud’homme, momenteel trainer bij Club Brugge. De Belgische oefenmeester zou er over nadenken als de KNVB hem zou bellen.

“Of ze me mogen bellen? Tja, kijk: het zal wel de pers zijn die me genoemd heeft. Als je genoemd wordt omdat je er één jaar gewerkt hebt, dan is dat een erkenning”, zegt Preud’homme in gesprek met Sporza. “In dat jaartje Twente hebben de mensen gezien wat ik kan, dat maakt me blij. Maar verder dan dat denk ik niet.”

“Ik denk er op dit moment niet aan, aan bondscoach van Nederland worden”, vervolgt de Belgische oefenmeester, die één jaar bij FC Twente werkte en afgelopen seizoen kampioen werd met Club Brugge. “Stel dat ze me toch bellen, dan zal ik er op dat moment wel over nadenken. Voor de rust hoef ik het alvast niet te doen, want het is ook een zware job, hoor.”