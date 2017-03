Cocu kijkt met belangstelling naar Klassieker: ‘Moeten wel zelf winnen’

Als PSV zaterdagavond zelf wint op bezoek bij Sparta, kan het zondag met belangstelling gaan kijken naar de Klassieker. Bij een nederlaag van Ajax zal het de tweede plaats overnemen, terwijl een verliespartij van Feyenoord betekent dat de koppositie weer in beeld komt. Trainer Phillip Cocu benadrukt dat het belangrijk is om in ieder geval zelf te winnen.

“Het ideale scenario is dat wij zelf winnen. Als Ajax wint, kan er misschien nog iets ontstaan. Als Feyenoord wint, kunnen wij de tweede plaats innemen. Het geeft aan dat het belangrijk is dat wij zelf winnen. Invloed op die andere wedstrijd hebben we niet”, zegt Cocu op de wekelijkse persconferentie. “Er komt een belangrijke week aan. Je moet er niet één winnen, je moet ze alle drie winnen.”

Na het bezoek aan Sparta, wacht voor PSV eerst midweeks de uitwedstrijd tegen FC Twente, waarna het drie dagen later Willem II ontvangt. “Iedereen is fit en goed teruggekomen van de interlands. Dat is fijn na een interlandperiode”, stelt de oefenmeester van de Eindhovenaren. Eerder dit seizoen verloor PSV in het bekertoernooi op Het Kasteel. “Ik vind dat wij sterker zijn geworden, we scoren meer. We zijn met een goede serie bezig.”