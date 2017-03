‘Ik hoef mijn spelers niet te prikkelen, Feyenoord wil kampioen worden’

Feyenoord kan komende zondag in de Klassieker een reuzenstap naar de titel zetten. Om dat voor elkaar te krijgen, moeten de Rotterdammers in de Amsterdam ArenA zien te winnen van Ajax. Trainer Giovanni van Bronckhorst zegt dat hij zijn spelers niet hoeft te motiveren voor zo’n wedstrijd.

“Het is een van de mooiste wedstrijden in het seizoen. Ik denk niet dat het allesbeslissend is, maar bij een goed resultaat zetten we een hele grote stap richting de titel. Wij gaan voor de winst, er zit vertrouwen in de groep. Dat is normaal als je staat waar wij nu staan, dat moet je uitstralen”, zegt Van Bronckhorst op de wekelijkse persconferentie. “Ik hoef mijn spelers niet te prikkelen. Feyenoord wil kampioen worden, dat is motivatie genoeg.”

Van Bronckhorst kan in de ArenA niet beschikken over Terence Kongolo en Bilal Basacikoglu, die nog geblesseerd zijn. Tonny Vilhena is geschorst, maar Eljero Elia is wel weer inzetbaar. De verwachting is dat de aanvaller op de bank zal zitten tijdens de Klassieker. Wie Vilhena in Amsterdam zal vervangen, laat van Bronckhorst nog in het midden. “Jammer dat Vilhena er niet bij is, maar we werken naar de wedstrijd toe met de beschikbare spelers. Toornstra een linie naar achteren is een optie. Maar Nieuwkoop, Tapia en Vejinovic kunnen daar ook spelen. Nieuwkoop zou er klaar voor zijn, de keren dat hij inviel of startte heeft hij dat laten zien.”

“De wedstrijd is een beetje vergelijkbaar met duel tegen PSV. Als je resultaat haalt, neem je afstand”, vervolgt Van Bronckhorst. “Dat wij twaalf jaar niet hebben gewonnen voor de competitie in Amsterdam, zegt mij niets. Ik heb niets met statistieken. Of ik de uitspraken van Schöne dat we nog in elkaar klappen nog moet gebruiken als motivatie? Dat is niet nodig, joh.”

De KNVB stuurde bondscoach Danny Blind afgelopen week de laan uit na de dramatische 2-0 nederlaag in Bulgarije. Van Bronckhorst zegt in ieder geval niet de opvolger van Blind te worden. "Als de KNVB voor mij zou komen, zou ik nee zeggen. Ik zit hier goed en dat wil ik zo houden. Het is verder niet relevant wat ik vind, daarvoor moet je bij de KNVB zijn. Ik hoop dat het positief uitvalt de komende jaren."