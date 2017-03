‘Messi hoort bij de drie beste spelers, maar Neymar is beter’

Argentinië heeft het momenteel niet eenvoudig in de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatiepoule en los Albicelestes zullen het vanwege een flinke schorsing in een aantal cruciale wedstrijden moeten zien te redden zonder sterspeler Lionel Messi. De speler van Barcelona is de aanvoerder van zijn land en volgens Carlos Dibos, voormalige fitnesstrainer van de Argentijnse selectie, is zijn gebrek aan leiderschap een van de redenen dat het niet loopt.

“Ik denk niet dat het verkeerd is als een speler de dialoog aangaat met de trainer over aan welke speler hij de voorkeur geeft, of wie hij het liefst naast zich heeft. Maar die speler moet dan wel een persoonlijkheid zijn, moed en bravoure uitstralen en in staat zijn om het team op zijn schouders te nemen. Dat was Diego Armando Maradona”, haalt Dibos uit tegenover TyC Sports.

“Die speler moet het gevoel hebben dat het shirt een enorm aantal Argentijnen vertegenwoordigt en dat we allemaal het beste willen. Diego vertegenwoordigde dat en Leo doet dat, wat mij betreft, niet”, gaat hij verder. “Dat betekent niet dat hij slecht is. Ik vind dat hij bij de drie beste spelers ter wereld hoort, maar hij is niet de beste. Vandaag de dag is Neymar beter.”