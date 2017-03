Lichaamsbouw De Ligt maakt indruk: ‘Dat is belangrijk in het huidige voetbal’

De afgelopen weken is de carrière van Matthijs de Ligt in een stroomversnelling geraakt. Na een aantal basisplaatsen in het eerste elftal van Ajax werd de pas zeventienjarige verdediger opgeroepen voor Oranje, waar hij direct debuteerde. Vooral de lichaamsbouw van De Ligt maakt indruk.

“Ik heb op de club heel wat uren in de sportschool gestaan. Een fysiek sterk lichaam is belangrijk in het huidige voetbal”, zegt De Ligt in gesprek met ELFVoetbal. “Ik doe hoofdzakelijk explosiviteitsoefeningen, geen krachtsversterkende oefeningen. Om sneller te sprinten, om wendbaarder te worden. Ik ben daar veel mee bezig met oud-sprinter Troy Douglas.”

“Ik wil niet nog geblokter worden. Ik ben me ervan bewust dat ik pas zeventien ben, dat ik de neiging heb om te zwaar te worden. Ik let heel goed op mijn voeding”, vervolgt de jonge verdediger. “Ik oog misschien wat langzaam. Maar dat komt omdat ik groot ben en hele kleine stapjes neem. Dan lijkt het alsof ik niet vooruit kom. Maar dat is niet zo, kan ik je verzekeren.”