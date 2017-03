‘Feyenoord wilde me houden, maar Ajax was altijd al mijn droom’

De onder de rook van Rotterdam geboren Noa Lang begon zijn loopbaan in de jeugd van Feyenoord en leek op naar een grote doorbraak in de Kuip. Het talent koos in 2013 echter anders en stapte over naar aartsrivaal Ajax, waardoor een lang gekoesterde wens in vervulling ging.

Ten tijde van zijn transfer werd er geschreven dat Lang vooral naar Ajax wilde vanwege zijn vader, die Ajax fanatiek steunt: “Dat las ik overal, maar Ajax wilde me gewoon hebben. Feyenoord wilde me houden, maar dat wilde ik niet. Voor Ajax spelen was altijd al mijn droom en ik pas als voetballer ook meer bij de stijl van Ajax. Ik kan goed dribbelen, een man uitspelen en bewaar in de eindfase het overzicht”, blikt hij terug tegenover Ajax Life.

Zijn periode bij Feyenoord heeft echter zeker wel invoed gehad op het spel van Lang: “Bij Feyenoord was het toch vaak zorgen voor de lange bal op de spits, die moest zijn kopduel winnen en ik rende er vooral achteraan. Ik heb daardoor wel leren strijden. Dat Rotterdamse heb ik wel in mijn spel meegenomen.”