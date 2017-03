‘Lukaku kan zich nog sterk ontwikkelen, dan moet hij de juiste keuze maken’

Romelu Lukaku draait een uitstekend seizoen bij Everton en is momenteel topscorer van de Premier League. Daardoor wordt hij in verband gebracht met een vertrek uit Liverpool, met Chelsea en Manchester United als mogelijke bestemmingen. Volgens Paul Ince moet de Belgische spits goed nadenken voor hij naar een grotere club gaat.

De oud-speler van onder meer Manchester United en Liverpool roept Lukaku op om geduld te hebben. “Er zijn geruchten over een transfer naar Chelsea of Manchester United en dat zal ongetwijfeld verleidelijk zijn. Maar hij kan zich naar Chelsea haasten en dan tweede spits worden achter Diego Costa. Of naar United gaan, waar Zlatan Ibrahimovic de voorkeur krijgt. Hij moet voorzichtig zijn”, schrijft Ince in zijn column op de website van Paddy Power.

“Wat hij ook beslist, hij is pas 23. Hij kan zich nog sterk ontwikkelen, maar dan moet hij wel de juiste keuze maken. Op zijn leeftijd, moet hij wekelijks spelen”, vervolgt Ince. “Misschien hoort Everton niet bij de top, maar manager Ronald Koeman wel. Als hij een aantal topspelers kan halen, kunnen ze zeker meedoen met de ploegen in de top zes van de Premier League.”