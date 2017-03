Schöne vol vertrouwen: ‘Dan mag je gerust zeggen dat je de betere ploeg bent’

Voor Ajax is winst in de Klassieker komende zondag van levensbelang. Winst betekent dat de voorsprong van Feyenoord slinkt naar drie punten en dat beseft Lasse Schöne zich. Voor de Deense middenvelder bestaat er geen twijfel wie er in het treffen als winnaar uit de bus gaat komen.

Feyenoord won in 2005 voor het laatst in Amsterdam. “Omdat wij beter zijn. Als je twaalf jaar lang nooit gewonnen hebt, dan mag je gerust zeggen dat je de betere ploeg bent”, zegt Schöne in gesprek met Metro. De middenvelder gelooft nog steeds dat Ajax aan het einde van het seizoen met de titel aan de haal kan gaan. “Ik geloof dat nog steeds, maar dat betekent ook dat we onze wedstrijden moeten blijven winnen om druk op hen te blijven zetten. Als we zondag winnen, staan we nog maar 3 punten achter. Dat legt de druk weer bij hen.”

“We moeten de overwinning binnenhalen en dan denk ik dat ze zullen bezwijken onder de druk. En dan staan wij uiteindelijk met die schaal”, vervolgt Schöne. Een nederlaag of gelijkspel zou betekenen dat de voorsprong van Feyenoord intact blijft, waardoor het kampioenschap in dat geval uit zicht verdwijnt. “Zeg nooit nooit, maar als we 9 punten achter komen met nog zes wedstrijden te gaan, dan wordt het een heel lastige opgave. Maar zondag winnen we.”