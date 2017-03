‘Die hattrick tegen Ajax was het hoogtepunt, dat is niet meer gebeurd’

John Guidetti stal in het seizoen 2011/12 het hart van alle Feyenoord-supporters en maakte zich vooral onsterfelijk door er in de Klassieker tegen Ajax drie binnen te knallen. De Zweed, die zich op dit moment op z’n plek voelt bij Celta de Vigo, sluit een terugkeer naar Rotterdam in de toekomst niet bij voorbaat uit.