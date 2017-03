Onana vol lof: ‘Ik denk dat Jones de beste keeper van de Eredivisie is’

André Onana is in korte tijd uitgegroeid tot publiekslieveling in Amsterdam. De doelman hield Tim Krul uit de basis en is nu niet meer weg te denken uit de basisformatie van trainer Peter Bosz. Voor Onana wacht met Ajax komende zondag de zeer belangrijke wedstrijd tegen Feyenoord.

De sluitpost heeft vertrouwen in een goede afloop. “Ik weet dat we gaan winnen. Thuis zijn we heel sterk. Het is voor zowel Ajax als Feyenoord een cruciale wedstrijd. Ik geloof erin. Honderd procent. Het wordt niet makkelijk, maar wij gaan winnen”, zegt Onana tegen de NOS. Komende zondag ontmoet hij bij Feyenoord collega Brad Jones. “Ik denk dat hij de beste keeper van de eredivisie is. Hij is beter dan ik. Hij is lang en sterk. Hij is goed met hoge ballen.”

Onana krijgt bij Ajax veel tips van Edwin van der Sar, tegenwoordig algemeen directeur bij de club. “Hij was een geweldige keeper. Wel anders dan Afrikaanse keepers. Ik hoop dat ik hem kan evenaren, maar dan moet ik geluk hebben. Hij praat veel met me. Ik herinner me de wedstrijd tegen FC Groningen. Ik maakte toen een fout en heb dat toen met Van der Sar besproken. Ik vond het een fout en hij gaf mij tips. Welke tips? Die houd ik voor mezelf”, besluit de Kameroener.