Feyenoord-huurling: ‘Ik ga niet zomaar terug; ik wil perspectief hebben’

Sinds de winter speelt Warner Hahn op huurbasis bij Excelsior. De doelman had bij Feyenoord geen uitzicht op speeltijd, maar staat bij de stadgenoot wekelijks onder de lat. Komende zomer wil Hahn een stap omhoog maken, maar hij is niet van plan om de bank bij Feyenoord warm te houden.

“Ik ga niet zomaar terug; ik wil perspectief hebben. Ik kan je vertellen: op de bank zitten is helemaal niks. Ik wil spelen en mezelf ontwikkelen”, zegt Hahn tegenover ELFVoetbal. “Ik blijf niet bij Excelsior. Ik wil hogerop, dat lijkt me niet meer dan logisch. Ik heb het hier heel erg naar m'n zin, maar ik wil wel stappen maken. Er is zoveel dat ik nog wil bereiken in mijn carrière, maar ik heb vorig jaar geleerd dat er weinig te plannen valt. Ik geniet van elke week dat ik op het veld sta en ik zie wel wat er op m'n pad komt.”

In januari scheurde Hahn in een wedstrijd met Jong Feyenoord zijn voorste kruisband af. “Het was een goed jaar. Feyenoord was erg tevreden en mijn contract werd verlengd. Maar toen kwam die blessure”, blikt de doelman terug. Pas in november was Hahn weer hersteld van die blessure. “Bijna een jaar niet voetballen, dat doet heel veel pijn. Ik wilde weer spelen, weer genieten van het spelletje. Daarom ben ik naar Excelsior gegaan. Of ik daarvan baal? Nee. Dingen lopen zoals ze lopen. Natuurlijk, als ik m'n blessure had kunnen voorkomen had ik het gedaan, maar zulke dingen gebeuren nu eenmaal.”