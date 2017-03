Vitesse deelt nieuw contract uit en gaat met zes huurlingen om de tafel

Vitesse gaat langer door met Yuning Zhang, zo meldt de Arnhemse club vrijdag via de officiële kanalen. Bij het aflopende contract van de aanvaller van China is de optie gelicht, waardoor het contract met de Chinese spits is verlengd tot medio 2018. Ook in het aflopende contract van Anil Mercan is de optie gelicht, waardoor het contract van de speler van Jong Vitesse doorloopt tot 2018.

De aflopende verbintenissen met Arshak Koryan, Wouter Dronkers en Ewout Gouw zijn formeel opgezegd. Dronkers gaat, zoals reeds bekend, zijn universitaire studie vervolgen in Amerika. De toekomst van Koryan ligt elders en Vitesse gaat nog in gesprek met Gouw en Jovi Munter, van wie het contract ook afloopt.

De huurovereenkomsten met Kevin Diks, Adnane Tighadouini, Nathan, Lewis Baker, Matt Miazga en Mukhtar Ali lopen af. Vitesse gaat in gesprek met de betreffende spelers en clubs om te kijken of de verhuurperiode wellicht verlengd kan worden. De aan het Poolse Legia Warschau verhuurde Vako heeft een contract tot medio 2018 en zal in de zomer naar alle waarschijnlijkheid terugkeren naar Arnhem.

Volgens de CAO hoeven trainers en spelers met een eerste contract bij de club, waarvan het contract echter wel afloopt, niet officieel een bericht te krijgen voor 1 april. Het gaat hierbij om Arnold Kruiswijk, Kelvin Leerdam, Kai Koreniuk en Imad Najah. Met deze spelers wordt gesproken over hun toekomst.