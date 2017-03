Vitesse kwam een kwartier te laat voor NEC-toptalent Kadioglu

Ferdy Kadioglu is een van de grootste talenten van Nederland. De pas zeventienjarige aanvallende middenvelder maakte op 28 augustus 2016 zijn debuut in de hoofdmacht van NEC, toen hij nog maar zestien jaar was. Kadioglu komt nog steeds in de plannen van coach Peter Hyballa voor: de tiener speelde tot dusver dit seizoen twintig duels in de Eredivisie.

Het had niet veel gescheeld of Kadioglu had niet voor NEC maar voor aartsrivaal Vitesse gespeeld. Als talent van het Arnhemse ESA was hij in het oog gesprongen. "Dat is een mooi verhaal", vertelt de jeugdinternational in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Ik was net acht jaar geworden, toen Iddo Roscher van NEC met de overschrijvingsformulieren bij ons thuis kwam. Een kwartier nadat hij weg was belde Vitesse. Dat was echt toevallig."

"Maar ik had al besloten voor NEC te kiezen." Kadioglu is geboren in Arnhem, maar getogen in Lent. Hij vindt de derby van komende zondag in GelreDome niet extra speciaal. "Het zijn de mooiste wedstrijden, maar niet omdat ik zelf uit Arnhem kom." Kadioglu kwam in het duel in Nijmegen, dat in 1-1 eindigde, niet binnen de lijnen.