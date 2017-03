Amrabat geniet: ‘Hij heeft status in Marokko, iedereen wil iets van hem’

Sofyan Amrabat maakte deze week zijn officieuze debuut in het nationale elftal van Marokko. De jonge middenvelder van FC Utrecht deed negentig minuten mee in de vriendschappelijke interland tegen Tunesië (1-0 winst). Amrabat speelde een goede wedstrijd en kreeg na afloop complimenten van zijn medespelers en bondscoach Hervé Renard.

"De volgende ochtend werd ik met een heerlijk gevoel wakker." Broer Nordin Amrabat ontbrak wegens blessureleed, maar Sofyan had veel aan Karim El Ahmadi. De middenvelder van Feyenoord heeft 'status' in het voetbalgekke Marokko. "Iedereen wil iets van hem", zo vertelt Amrabat in het Algemeen Dagblad. "Hij geeft tips en adviezen. Vertelde me bijvoorbeeld dat zijn ogen in Engeland echt open zijn gegaan. Bij FC Twente was het leuk, was hij vooral een mooie voetballer."

"In Engeland heeft hij geleerd wat er bij komt kijken als je elke week móet winnen." Amrabat speelde nog geen officiële interland voor Marokko en dus is het Nederlands elftal nog een optie. Amrabat speelt echter al sinds 2013 voor vertegenwoordigende elftallen van Marokko en Nederland is nooit aan de orde geweest. "Mocht ik toch op lijstjes verschijnen, dan wil ik eigenlijk niet meer aan het twijfelen worden gebracht. Ik speel gewoon heel graag voor Marokko."