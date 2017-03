‘Aanklager betaald voetbal ontving bedreigingen van fans van Feyenoord’

Enkele supporters van Feyenoord hebben bedreigingen geuit richting de aanklager betaald voetbal van de KNVB, nadat zijn identiteit in de publiciteit kwam. Volgens Valentijn Driessen, chef voetbal van De Telegraaf, volgden 'vervelende persoonlijke reacties, waarvan last werd ondervonden' en ook in de werkkring van de aanklager werd last ervaren, zo verzekert hij vrijdag.

Driessen noemt de reactie van de supporters 'onaanvaardbaar'. "Ongetwijfeld om geen olie op het vuur te gooien, meed de KNVB-woordvoerder angstvallig het woord ’bedreiging’", zo vertelt Driessen vrijdag in zijn column in het dagblad. De KNVB deed voorafgaand aan de beroepszaak rondom Tonny Vilhena een dringend beroep op de aanwezige media om geen namen van aanklagers en beroepscommissieleden te publiceren, om de privacy van deze personen te beschermen.

Driessen vindt dat de KNVB en de aanklagers betaald voetbal dergelijke dreigementen niet moeten pikken, omdat het anders wijken voor 'supportersterreur' is. "Al is het maar om een daad te stellen en het recht eerlijk zijn beloop te laten krijgen, want die ’vervelende reacties’ zouden een tucht- of beroepszaak zomaar kunnen beïnvloeden. Daders moeten niet zomaar wegkomen met dergelijk dreiggedrag."

Vilhena werd door de beroepscommissie van de KNVB voor drie wedstrijden geschorst, waarvan één voorwaardelijk, vanwege de elleboogstoot tegen Sparta-speler Mathias Pogba. De aanklager betaald voetbal eiste aanvankelijk vier duels schorsing, waarvan één voorwaardelijk. Feyenoord ging daartegen in beroep, waarna de aanklager de strafeis verhoogde naar vier duels onvoorwaardelijk. Bovendien verruimde hij de tenlastelegging met het slaan van een tegenstander. De beroepscommissie lijkt met zijn uitspraak te hebben gekozen voor de gulden middenweg.

De schorsing voor Vilhena viel niet goed bij de Feyenoord-fans, die via sociale media hun onvrede lieten blijken. "Zoals opmerkingen dat de Feyenoorder is bestraft door de KNJB – J staat dan voor joden – in plaats van KNVB. Je kan je indenken dat de leiding van Feyenoord niet overal op reageert. Getuige alle publiciteit in de zaak Vilhena is dit een uitgelezen kans een signaal af te geven. En openlijk afstand te nemen van stuitende reacties van de achterban."