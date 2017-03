‘Nooit problemen gehad met Schöne, maar wel met de ouders van anderen’

Birger Jörgensen verkocht Lasse Schöne in 2002 namens Lyngby BK voor een schijntje aan sc Heerenveen. De middenvelder is inmiddels al enkele jaren van grote waarde voor Ajax en dat verbaast niemand in Denemarken. In zijn jeugd was de Deens international al een heel elegante en slimme voetballer. Hoe Jörgensen het ook probeerde, Schöne wilde niet langer bij Lyngby blijven. Hij wilde per se naar het buitenland.

"Ik zat bij hem thuis in de keuken, met zijn ouders erbij. Ik was net begonnen bij deze club, werkte me een slag in de rondte en probeerde hen over te halen voor Lyngby te kiezen", vertelt Jörgensen in gesprek met De Telegraaf. "Lasse zei toen dat het zijn grote droom was om ooit voor Barcelona of Ajax te spelen. Toen hij in Amsterdam terechtkwam, was ik de eerste om hem een bericht te sturen."

Jörgensen zag in Schöne het pareltje van de opleiding van Lyngby. Hij was rustig en wellicht iets te relaxed. "We hebben nooit problemen met hem gehad, maar wel met ouders van andere spelertjes. Die zeiden: ’Lasse rent nooit en werkt niet hard, waarom speelt hij altijd?’. Terwijl wij konden zien dat hij iets speciaals had. Het boeide hem weinig. En weet je, van zijn lichting is hij de enige die is doorgebroken. Tja, Lasse is Lasse."