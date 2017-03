‘Het leek een vriendendienst van Makkelie, hoe valt zoiets in Amsterdam?’

Tonny Vilhena werd donderdag door de beroepscommissie van de KNVB voor twee Eredivisie-wedstrijden geschorst, plus een voorwaardelijke schorsing van één duel. De middenvelder mist daardoor de Klassieker van zondag tegen Ajax. Feyenoord had vooral goede hoop nadat Danny Makkelie zijn zegje had gedaan in Zeist.

De scheidsrechter vertelde na het zien van de beelden in Zeist diverse keren dat hij het incident niet meer waard vond dan een gele kaart. De beroepscommissie, met daarin drie rechters en geen voetbalexpert of oud-scheidsrechter, ging echter volledig aan zijn oordeel voorbij. "Dit is pijnlijk voor Makkelie en de KNVB moet hem niet in die positie brengen. Eerst had hij het niet gezien en daarna vond hij het geel. Het leek nu op een vriendendienst en je kunt je afvragen hoe zoiets in Amsterdam valt", zo luidt het oordeel van voormalig toparbiter Mario van der Ende vrijdag in De Telegraaf.

"De aanklager wilde vier duels schorsing. Je ziet hoe vreemd het is als je binnen je eigen organisatie verschillende meningen hebt." Opnieuw beroep aantekenen is zinloos. Dat kan alleen via het CAS, het internationale sporttribunaal, maar zo’n procedure heeft geen opschortende werking voor de straf. Vilhena ontbreekt dus komende zondag in de Amsterdam ArenA en zal drie dagen later ook afwezig zijn tegen Go Ahead Eagles. De uitwedstrijd bij PEC Zwolle op zondag 9 april mag Vilhena weer spelen.

Van der Ende is van mening dat de KNVB expertise moet inbrengen van onafhankelijke toparbiters of oud-arbiters in tuchtzaken als die van Vilhena. Hij is van mening dat de geloofwaardigheid en onafhankelijkheid van de arbiters in de Eredivisie de grond is ingeboord. "Leg de beelden dan voor aan een Clattenburg uit Engeland, die vorig jaar de Champions League-finale floot. Die kan het allerbeste oordeel geven, beter dan de heren achter de tafel." Feyenoord betreurt ook dat de getuigenverklaring van nota bene het slachtoffer, Mathias Pogba, totaal genegeerd is.