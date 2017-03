‘Of dit mijn laatste wedstrijd tegen Ajax wordt? Daar denk ik niet aan’

Dirk Kuyt speelt zondagmiddag in principe alweer zijn dertiende Klassieker. Het wordt voor de 36-jarige aanvaller wellicht zijn laatste editie van Ajax - Feyenoord, maar daar staat hij naar eigen zeggen zelf niet bij stil. "Daar denk ik niet aan. Ik leef in het nu en wil ten koste van alles kampioen worden met Feyenoord", zo benadrukt de captain van Feyenoord.

"Daarvoor moet ik me volledig concentreren op wat ik nu op het veld kan doen", zo vertelt Kuyt in gesprek met FOX Sports. "Vorig jaar heb ik gezegd dat ik na het seizoen de balans op zou maken, dat doe ik nu weer. Ik heb er eigenlijk nog heel weinig over nagedacht. Ik denk veel meer na over al het moois dat eventueel nog kan komen."

Een goed resultaat in de Amsterdam ArenA betekent een flinke stap voor Feyenoord richting de eerste landstitel sinds 1999. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst heeft nu een voorsprong van zes punten. "Dit is een derby, een strijd tussen twee rivalen. Die wedstrijd wil je het allerliefste winnen. Voor ons is het alweer een tijdje geleden dat wij hebben gewonnen… Dus wij willen winnen. Het is een echte Klassieker en een Klassieker is natuurlijk het mooist als ook die twee clubs om het kampioenschap strijden."