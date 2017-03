Beenhakker fileert Feyenoord-plannen: ‘Messi komt toch niet’

Leo Beenhakker is fel gekant tegen de komst van een nieuw stadion voor Feyenoord. Vrijdag werd in debatcentrum Arminius in Rotterdam gedebatteerd over Feyenoord City, het grote nieuwbouwproject waarvan het nieuwe stadion het uithangbord wordt. Beenhakker noemt het plan 'krankzinnig'.

De geboren Rotterdammer ziet de waarde van zijn eigen huis kelderen naar 150.000 euro, heeft hij laten berekenen. "Dat ding komt zo’n beetje recht voor m’n neus te staan", doelt Beenhakker op het nieuwe stadion. "Het is slecht qua infrastructuur, parkeren en veiligheid van de bewoners. Laat ze dat stadion lekker op Varkenoord bouwen. Waar ze ‘m nu willen neerzetten, is het veel te smal. Dramatisch."

Feyenoord bewijst volgens Beenhakker dit seizoen dat het mogelijk is om kampioen te worden met een lager budget. Don Leo wordt dan ook niet overtuigd door het argument dat de begroting van Feyenoord omhoog gaat met een nieuwe voetbaltempel. "Je kunt nog zoveel geld hebben, maar Lionel Messi komt toch niet naar Feyenoord. En Tonny Vilhena vertrekt alsnog, omdat hij graag in een grotere Europese competitie wil spelen", citeert het Algemeen Dagblad de oud-bondscoach voorafgaand het debat in Rotterdam.