Van Hooijdonk: ‘Zou liever tegen Sánchez staan dan tegen Botteghin’

Als Pierre van Hooijdonk nog actief was als spits, zou hij liever oog in oog met Davinson Sánchez staan dan met Eric Botteghin. De verdedigers geven dit seizoen leiding aan de achterhoedes van respectievelijk Ajax en Feyenoord en zondag staan beide clubs tegenover elkaar. Van Hooijdonk spreekt lovend over de Zuid-Amerikanen.

De voormalig Feyenoord-aanvaller baseert zijn keuze op zijn idee dat Sánchez eerder geneigd is 'iets nonchalants' te doen. Dat zit niet in Botteghin, legt Van Hooijdonk uit. "Hij gaat geen mensen onnodig proberen uit te kappen, hij ramt de bal zo de tribune in. Ik denk dat Sánchez iets beter kan voetballen en daardoor sneller een risicootje zou nemen. Maar daar grossiert hij dit seizoen niet in, hoor."

Het belangrijkste verschil tussen de verdedigers zit in hun motoriek, vertelt Van Hooijdonk aan Voetbal International. Hij merkt op dat Botteghin wat stijver oogt dan zijn collega van Ajax. "Maar uiteindelijk zit verdedigen in je takenpakket en dat doen ze uitstekend. Het zijn Zuid-Amerikanen die elk duel aangaan. Daar ligt soms ook de zwakte, want dat weet je als spits."