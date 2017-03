‘Veel spelers die onder Van Gaal vertrokken, horen er nog te zijn’

Darren Fletcher staat zaterdag met West Bromwich Albion tegenover zijn ex-werkgever Manchester United. De middenvelder verliet the Red Devils in februari 2015, nadat hij onder Louis van Gaal amper aan spelen toekwam. In de zomer van 2014 was Danny Welbeck al vertrokken bij Manchester United en dat betreurt Fletcher nog steeds.

De aanvaller van Arsenal werd door Van Gaal niet goed genoeg bevonden. "Veel spelers die onder Louis van Gaal zijn vertrokken, zouden er naar mijn mening nog moeten zitten", vertelt Fletcher aan ESPN. "Dat is geen uithaal van mijn kant richting iemand in het bijzonder, maar de verkoop van Danny Welback aan Arsenal was een trieste dag."

Volgens Fletcher belichaamt Welbeck precies wat Manchester United zou moeten uitstralen. "Hij is een jonge jongen uit de regio, een fantastische voetballer en een teamspeler", somt de Schot op. "Hij offerde zichzelf op voor het team en was geliefd bij zijn ploeggenoten. Hij stond op het punt om een topspeler te worden en dat zou hij bij Manchester United geworden zijn."