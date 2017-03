FC Twente kondigt vertrek aan: ‘Deze mededeling kwam als een verrassing’

Paul Bosvelt vertrekt na dit seizoen bij FC Twente. De 47-jarige oefenmeester is momenteel trainer van Jong FC Twente. Bosvelt maakte in de zomer van 2012 als trainer de overstap van Go Ahead Eagles naar de Enschedeërs.

In zijn eerste twee seizoenen was Bosvelt onderdeel van de trainersstaf van Onder-19, de twee seizoenen daarna was hij hoofdtrainer van Onder-17. Dit seizoen is Bosvelt trainer van Jong FC Twente en maakt hij tevens deel uit van de trainersstaf van Jong Oranje. “Paul heeft een moeilijk seizoen met Jong FC Twente. We weten allemaal dat de chaotische zomer daarin een rol speelt", erkent Jan van Halst via de officiële kanalen van de Enschedese club.

"Desondanks hebben we besloten om na dit seizoen afscheid van Paul te nemen. Uiteraard danken wij hem voor zijn inzet en wensen hem veel succes in zijn verdere trainerscarrière." Bosvelt betreurt zijn gedwongen vertrek. "De mededeling om niet door te gaan kwam als een verrassing. Ik kan me niet vinden in een deel van de argumentatie. Toch kijk ik terug op een periode die turbulent, maar ook erg leerzaam was."